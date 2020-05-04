Yapı Kredi Kültür Sanat’ın online etkinlikleri sürüyor

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Internet üzerinden gerçekleştirdiği canlı etkinliklerine Sanat Dünyamız Söyleşileri ile devam ediyor.

Sanat Dünyamız dergisinin 6 Mayıs Çarşamba günü saat: 18:00'da online yapılacak bu ilk söyleşisinde, derginin Mart-Nisan sayısında kapağında yer verdiği bitki ressamlığı konusu ele alınıyor. Yüzyıllar öncesinden günümüze uzanan bir sanat, bitki ressamlığı. Tarih boyunca sanat eserlerinde doğayı yüceltmeye başvurulmasıyla görülmeye başlanan bitki çizimleri, dini tasvirlerden bilimsel makalelere kadar birçok alanda yer buldu.

Türkiye'nin önde gelen bitki ressamlarından Işık Güner, sanat yazarı Ece Balcıoğlu ve Açık Radyo'daki Botanitopya programını hazırlayan ve sunan Benan Kapucu'nun katılacağı söyleşide, bitki ressamlığının tarihi ve günümüzde sanattaki yeri konuşulacak.



ÇOCUK VE ERGEN SÖYLEŞİLERİ

Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri'nin 10 Mayıs Pazar günü saat: 18:00'da yapılacak olan Düşlemden Eyleme Cinsellik toplantısında, Talat Parman ve Sezai Halifeoğlu, cinsel dürtü, içgüdü, çocuk cinselliğinden yola çıkarak, bireyin cinselliği ve cinsiyeti konusunu ele alacak. Cinselliğin nasıl ortaya çıktığı sorusunun yanıtlarının tartışılacağı söyleşide, cinselliğin anlamı ile cinsel kimlik konularında psikanalizin yaklaşımları konuşulacak.