Yeni Zelanda’ya Yüzüklerin Efendisi darbesi: Dizi Birleşik Krallık’a taşınıyor

Amazon, merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili flaş bir karar aldı. Seriye 20 yıldan fazla süredir ev sahipliği yapan Yeni Zelanda, ikinci sezondan itibaren yerini Birleşik Krallık'a bırakıyor.

SOZCU.COM.TR

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J.R.R. Tolkien’in kitabından uyarlanan Yüzüklerin Efendisi sinema dünyasında elde ettiği büyük başarının ardından dizi olarak ekrana gelmek için gün sayıyor.

Amazon tarafından yayın hakları 4 yıl önce 250 milyon dolara satın alanan dizinin ilk sezon çekimleri tamamlandı. Film serisindeki gibi Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen çekimlerin ardından radikal bir karar alındı.

Amazon, filmin ikinci sezon çekimleri için Birleşik Krallık’ı seçti. Amazon’un yapımlarını genişletme hamlesi olarak atıldığı düşünülen adımla birlikte Yeni Zelanda’nın 20 yılı aşkın süredir devam eden Yüzüklerin Efendisi serüveni son bulmuş oldu.

2022’DE GÖSTERİLECEK



Şirket, Yeni Zelanda halkına ve hükümetine verdikleri destekten ötürü teşekkür ederken, ülkenin tanıtım ve turizmine büyük katkısı olan bu karar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dizinin ilk sezonunun Eylül 2022’de yayınlanması beklenirken, ikinci sezon çekimlerinin ise Haziran 2022’de başlaması öngörülüyor.