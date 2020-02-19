Yıldız isimlerin yer aldığı Azizler’in vizyon tarihi belli oldu

Taylan Biraderlerin yönettiği, Haluk Bilginer, Engin Günaydın ve Binnur Kaya gibi usta isimlerin yer aldığı Azizler filminin vizyon tarihi belli oldu.

Yağmur Taylan ve Durul Taylan, son olarak başrolünde Engin Günaydın’ın yer aldığı Vavien ile izleyicilerle buluşmuştu. Taylan Biraderler, şimdi de Azizler için yönetmenlik koltuğuna oturdu.

Oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Engin Günaydın, Binnur Kaya, İrem Sak, Fatih Artman, İlker Aksum, Öner Erkan, Gülçin Santırcıoğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı film, CJET dağıtımcılığında 2 Ekim 2020 tarihinden itibaren seyirciyle buluşacak.

AZİZ’İN DÖNGÜDEN ÇIKMA HİKAYESİ

Berkun Oya’nın senaryosunu kaleme aldığı Azizler, orta yaşlarına geldiğinde sevmediği bir işte çalışan, ev hayatı kocasının beş parasız kalması sonucu yanına taşınan kız kardeşi ve ailesi sebebiyle çekilmez bir hâl alan ve dört yıllık ilişkisinin artık bir sona geldiğine inanan Aziz’in, bu bunaltıcı döngüden çıkmaya çalışırken başından geçenleri konu ediniyor.