Yıllar sonra ortaya çıktı: Madonna’dan fotoşop skandalı

Pop müziğin efsane ismi Madonna, 6 yıl önce yaptığı bir paylaşımla sosyal medyada eleştirilerin hedefinde. 2015 yılında Rebel Heart albümünün tanıtım sürecini yürüten Madonna, bir yatak üzerinde oturur haldeki fotoğrafını paylaşmıştı.

O paylaşımla ilgili yıllar sonra TikTok kullanıcısı Amelia M. Goldie’den çarpıcı iddialar geldi. Buzzfeed’e konuşan 28 yaşındaki Goldie, 62 yaşındaki şarkıcının yüzünün kendi bedenine fotoşopla yerleştirildiğini söyledi.

Fotoğrafı ilk kez gördüğünde şaka olduğunu sandığını belirten Goldie, TikTok hesabından durumu anlatan bir paylaşım yaptı. İki fotoğrafı yan yana getiren Goldie, “Madonna albümünü tanıtmak için fotoğrafını paylaşır ama aslında o sizin bedeninizdir. (Şaka yapmıyorum)” ifadelerini kullandı.

Fotoğrafın Madonna’nın kendi hesabında paylaşıldığını gördükten sonra harekete geçtiğini söyleyen Goldie, “Ekibine Instagram üzerinden iki kez ulaşmaya çalıştım ancak geri dönüş yapan olmadı. Fotoğrafa çok güldüm ancak benden bahsetmesini isterdim” dedi.

Goldie’nin paylaşımın viral olmasından sonra Madonna’nın fotoğrafının altına yorum yağmuru gerçekleşti. Bir kullanıcı, “Berbat bir fotoşop ve sen korkunç bir hırsızsın” yazdı. Bir başka kullanıcı ise, “Bu muhtemelen benim 11 yaşındaki fotoşop seviyem” yorumunda bulundu.