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Yol ağzı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yol ağzı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Yol ağzı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yol ağzı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'yol ağzı'dır. Yol ağzı mı, yolağzı mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 24 Temmuz 2019 - 08:25

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yol ağzı’dır.

YOL AĞZI NE DEMEK:

1– Bir yolun başka yollarla kesiştiği yer:

2– Bir yolun başlangıcı.

YOL AĞZI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “yol ağzı, yolağzı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yol ağzı şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

yolağzı (Yanlış kullanım)
yol ağzı (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yol ağzına varınca ineceğini söyledi.”

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