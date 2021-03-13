Yönetmen Ertem Göreç hayatını kaybetti

Türkiye’de işçi sınıfının mücadelesini anlatan ilk film olma özelliğini taşıyan, ‘Karanlıkta Uyananlar’ın yönetmeni Ertem Göreç 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Göreç’in ölüm haberini alan meslektaşları ve siyasetçiler, üzüntülerini dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Ertem Göreç'i yitirdik. ‘Karanlıkta Uyananlar’ filmi ile sinemamıza ilk işçi filmini kazandıran değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve sinema dünyasına baş sağlığı dilerim.”

Sanatçı Orhan Aydın üzüntüsünü “Ahhh canım Ertem Göreç ahhh… Yıldızlar yoldaşınız olsun…” sözleriyle dile getirdi.

“TÜRK SİNEMASININ HAFIZALARINDAN BİRİYDİ”

Sinema yazarı Barış Saydam “Ertem Göreç dün gece vefat etmiş. Herkes yönetmenliğini bilir Ertem hocanın ama Türk sinemasının hafızalarından biriydi. Tüm sektörü, Yeşilçam kültürünü, dönemi dinleyecek kimsemiz kalmıyor yavaş yavaş… Bir dönem tamamen kapanıyor” dedi.

“UNUTULMAZ FİLMLER USTASI”

Sanatçı Bedri Baykam da şu ifadeleri kullandı: “Sinemamızın duayen büyük yönetmeni, unutulmaz filmler ustası, güzel insan, değerli abim, canım kardeşim, tenis çift partnerim sevgili Ali Göreç'in babası, eski milli basketbolcu, dünyanın en güzel kalplerinden Ertem Göre’'i maalesef dün kaybetmişiz. Başımız sağ olsun, acımız büyük”

ERTEM GÖREÇ KİMDİR?

1931 Bursa doğumlu olan Ertem Göreç’in ilk yönettiği film 1959 yılında çekilen ‘Kanlı Sevda’ oldu.

Ertem Göreç 1961’de, senaryosunu Vedat Türkali’nin yazdığı toplumsal gerçekçi film ‘Otobüs Yolcuları’nı yönetti.

1964 yılında ise Göreç, Türkiye’de ilk işçi ve grev filmi olan ‘Karanlıkta Uyananlar’ın yönetmenliğini üstlendi.

Ertem Göreç’in ‘Pamuk Prenses ve 7 Cüceler’ adlı filmi ise Türkiye’de fantastik sinemanın ilk örneği sayılmakta.