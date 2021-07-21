Yunanistan’da müzik dünyası yasta: Dünyaca ünlü DJ Karagounis elektrik çarpması sonucu öldü

Yunanistan'ın dünyaca ünlü ve ödüllü DJ’lerinden 48 yaşındaki DJ Antonis Karagounis, Selanik kentindeki ünlü bir müzikholde çalıştığı bölüme geçti. Karagounis müzik aletlerinin fişlerini elektrik prizine takmak isterken birden yere düştü ve bilincini yitirdi. Müzikhol çalışanlarının çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırılan Karagounis'in kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yunanistan'da müzik dünyasını yasa boğan üzücü olay ülkede günün konusu oldu. Dün gece meydana gelen olay Yunanistan'da şok etkisi yaratırken polis olayla ilgili olarak 4 kişiyi gözaltına aldı, müzikhol mühürlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve Karagounis'in dünyaca ünlü isimler için düzenlenen partilere özel olarak çağrıldığı ve bazı milyarderlerin davetlisi olarak özel uçakla partilere çağrıldığı belirtildi.