Yüzlerce film ve dizide rol aldı…

Aksiyon Yönetmenliği, Dövüş Koreograflığı, Oyuncu Koçluğu gibi birçok alanda çalışmalar yapan Musa Kurt, farklı projelerde birçok Hollywoodlu oyuncularla aynı sahneyi paylaşmış…

Ekran macerasına 300 filmi sığdıran başarılı oyuncu Kurt, tehlikeli sahnelerde asla dublör kullanmıyor. Hal böyle olunca zaman zaman iş kazası yaşaması kaçınılmaz oluyor.



MUSA KURT KİMDİR?

1981 İstanbul’da doğan Musa Kurt, 25 yıllık oyunculuk tecrübesine sahip. Küçük yaşlarda seyrettiği aksiyon içerikli dizi ve filmlerin etkisiyle oyunculuk sektörüne giriş yaptı. İlk sinema film deneyimine 14 yaşındayken Okan Bayülgen ve Müjde Ar’ın başrollerini paylaştığı Ağır Roman sinema filminde figüran olarak başlamış. Sonrasında 90’ların popüler dizilerinden Çılgın Bediş, Mahallenin Muhtarları, Tatlı Kaçıklar da figüranlık yaptı. Şu ana değin 100’ün üzerinde projede yer almış. Babamın ceketi, Borç-harç, Sabit Kanca2 gibi sinema filmlerinde Mahmut karakterini canlandırdı. Başrolünde Hollywood yıldızı Steffen Baldwin’in oynadığı Magi Korku filmiyle, Çukur, Söz ve Poyraz Karayel dizilerinde rol aldı. ‘Bu şehir arkandan gelecek’ dizisinde ise aksiyon yönetmenliği yapan Kurt, 2016 yılında Almanya’da vizyona giren başrolünde Till Schweiger’ın olduğu Nick Of Dutty aksiyon filminde de rol aldı.