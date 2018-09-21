Zeki Müren vefatının 22’inci yılında anılacak

Tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ve TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan Zeki Müren, vefatının 22. yıldönümünde Bodrum ve Bursa'da düzenlenecek olan etkinliklerle anılacak.

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7'den 70'e, genci yaşlısı, aşığı dertlisi… Her kesime hitap eden eserleriyle, müzik çalarların, hatta akıllı telefonların hoparlörlerinde sesinin tüm duruluğuyla dinlediğimiz ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren, ölümünün 22. yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve Bodrum Kaymakanlığı’nın katkılarıyla 23 Eylül’de Zeki Müren Sanat Müzesi’nde ve Antik Tiyatro’da yerel sanatçıların sahne alacağı bir törenle anılacak.

24 EYLÜL’DE DE BURSA’DA

Zeki Müren, 24 Eylül Pazartesi günü Emir Sultan Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anılacak. Aynı gün saat 15.00’da Müren için Zeki Müren Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi’nde tören düzenlenecek.