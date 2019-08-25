Zengin Mutfağı yoğun istek üzerine yeniden perde açacak

‘Zengin Mutfağı', 19 Ağustos'ta Bursa , 22 Ağustos'ta İzmir ve 24 Ağustos'ta Ayvalık'ta tiyatroseverlerle buluştu. 25 Ağustos'ta Kuşadası, 27 Ağustos'ta Denizli, 29 Ağustos'ta Antalya, yoğun istek üzerine 30 Ağustos'ta yine İzmir'de sergilenecek oyun ve turnenin son iki ayağı ise 1 Eylül'de Marmaris ve 2 Eylül'de Bodrum'da oynanacak. DasDas'ın ‘Zengin Mutfağı' oyunu aralık ayında prömiyerini yapmış ve sezonun en önemli kültür sanat olayları arasına adını yazdırmıştı. Başrolünde büyük usta Şener Şen'in yer aldığı oyun, geçtiğimiz günlerde Atlantis Yapım organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenmişti.

Zengin Mutfağı Turne Programı:

25 Ağustos Kuşadası,

27 Ağustos Denizli,

29 Ağustos Antalya

30 Ağustos İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu (yoğun istek üzerine 2.kez)

1 Eylül Marmaris Amfi Tiyatro

2 Eylül Bodrum Antik Tiyatro