Zülfü Livaneli’nin çağrısı karşılık buldu. O çocuk bulundu

Zülfü Livaneli bundan birkaç gün önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve inşaatta Kürtçe şarkı söyleyen bir gencin videosu üzerinden çağrıda bulunmuştu. Videodaki gencin bulunması adına pek çok ünlü isim devreye girdi ve bu ardı ardına yapılan çağrılar sonrasında genç çocuk bulundu.

Yaklaşık iki yıl önce Youtube’a yüklendiği anlaşılan videoda inşaatta çalışan bir gencin Kürtçe şarkı söylediğine tanıklık ediyoruz. Zülfü Livaneli’nin sosyal medya hesabından yaptığı “Böyle bir sese kolay kolay rastlanmaz. Keşke bulabilsek de Diyarbakır başta olmak üzere konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem” çağrısı sonrasında pek çok ünlü isim bu genci aramaya başladı.

Mahsun Kırmızıgül ve ses analisti Emre Yücelen de bu sesin bulunması çağrısını yaptı ve elinden tutacaklarına dair söz verdi. Yapılan bu çağrıların ardından birkaç gün sonra Livaneli yeni bir mesaj daha atarak, aranan sesin bulunduğunu duyurdu.

İsmi Murat Akbaşlı olan Kürt genci şu an 19 yaşında ve Van’da yaşıyor.

“ÇOCUĞA ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI”

Öte yandan Youtube'da ses analizleri yapan Emre Yücelen de genç türkücüye övgüler yağdırımıştı. Youtube'da videoyu takipçileriyle birlikte canlı izleyen Yücelen “Olağanüstü okuyor, dinleyin”, “Okuma pozisyonu o kadar güzel ki…” yorumlarında bulunmuş ve videonun sonunda takipçilerine “Ne olur bu çocuğu bulun” ifadelerini kullanmıştı.