2019 Survivor yarışmacıları: Survivor için geri sayım başladı! Survivor 2019 ne zaman?

Survivor 2019, bu sene Türkiye-Yunanistan formatıyla 2 Şubat Cumartesi akşamı seyircilerle buluşacak. Her sene farklı bir formatla ekranlara gelen Survivor uzun zamandır televizyon dünyasının bir numarası olmayı başarmış durumda. Acun Ilıcalı yarışmacıların belirlenmesi için anket yapılacağını açıklamıştı. Peki Survivor 2019 yarışmacıları kimler? İşte Survivor ile ilgili son gelişmeler...