2019 Survivor yarışmacıları: Survivor için geri sayım başladı! Survivor 2019 ne zaman?

Ekranların fenomeni haline gelen Survivor yeni sezona bomba gibi geliyor. Bu sene Türkiye ile Yuananistan yarışmacıları karşı karşıya gelecek. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı bu sene Survivor yarışmacılarını seyircilerin vereceği oylarla belirleneceğini açıklamıştı. İsmi kesinleşen yarışmacılar açıklandı. Peki 2019 Survivor ne zaman başlayacak? İşte Survivor yarışmacıları…
2019 SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?
Acun Ilıcalı ismi kesinleşenleri duyurdu. Hakan Kanık ve Seda Ocak Survivor 2019’da yarışacak.
İşte Survivor 2019 yarışmacı adayları:
Emin Günenç
Emre Durak
Halim Baydur
Erdem Ekşioğlu
Hikmet Tuğsuz
Kaan Kazgan
Asil Cengiz
Kader Karakaya
Atakan Işıktutan
Azim Kaan Güvenilir
Büşra Yalçın
Buse Akar
Özgür Özdemir
Melisa Emirbayer
Burak Yurdugör
Müzeyyen Seren Bayülken
Okay Köksal
Sami Levi
Bora Edin
Ecem Onaram
Begüm Güven
Serpil Uzunçavdar
Simge Olçun
Sıla Rümeysa Ökçek
Sude Burcu
Sinem Kılıç
Yağız Erdoğan
Yusuf Karakaya