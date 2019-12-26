2019 yılının en çok konuşulan isimleri belli oldu

2019 yılında magazin ve sanat dünyasında yaşanan gelişmeleri ve adından sıkça söz ettiren ünlü isimler belirlendi. Magazin ve sanat camiası oldukça hareketli bir yılı geride bıraktı. Kimi zaman evlilik ve boşanma haberleri manşetlerde yer alırken, kimi zaman ise sansasyonel olaylar gündemi belirledi.

EN POPÜLER İSİM ACUN ILICALI OLDU

Yapımcılığını yaptığı programlar ve Şeyma Subaşı ile boşanmasıyla geçtiğimiz yılın en çok konuşulan ismi olan Acun Ilıcalı, 2019 yılının en popüler ismi oldu. Fenerbahçe ve Erzurumspor için düzenlediği destek kampanyaları ile medya odağı olan Ilıcalı, MTM'nin raporuna göre 2019 yılında toplam 68 bin 37 habere konu edildi.

CEM YILMAZ GEÇTİĞİMİZ YIL HEM İŞ HEM DE AŞK HAYATIYLA GÜNDEMDEYDİ



İş hayatının yanı sıra aşk hayatı ile ilgi odağı olan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, Defne Samyeli ile olan birlikteliklerinin sonlanması, magazin gündeminin en popüler konu başlıkları arasında yer aldı. Geçtiğimiz Ocak ayında sinema yapımcıları ile arasındaki promosyonlu bilet uygulaması tartışmasının Meclis'e taşınması neticesinde Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesine katkıda bulunan ünlü komedyen Cem Yılmaz, yıl boyunca sinema filmi ve stand up çalışmalarıyla ilgi odağı oldu. Cem Yılmaz medyada toplam 46 bin 944 haberde yer alarak, geçtiğimiz yılın popüler isimlerinden oldu.

HALUK LEVENT DE LİSTEYE ADINI YAZDIRDI



Son zamanlarda şarkılarının yanı sıra sosyal medya üzerinden yapmış olduğu yardımlarla gündeme gelen Haluk Levent, yıl boyunca kurucusu olduğu ‘AHBAP’ ile yüzlerce insanın yardımına koştu. Yaptığı yardımların yanı sıra müzik kariyerine de kaldığı yerden devam eden ünlü şarkıcı medyada 32 bin 412 haberde yer aldı.





(İHA)