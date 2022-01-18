67 yaşındaki Christie Brinkley, bikinili paylaşımıyla beğeni topladı

Bir zamanların ünlü mankeni Christie Brinkley, bikinili selfie'sini Instagram'da paylaştı. Brinkley'in fotoğrafı, sadece yedi saat içinde 17K'dan fazla beğeni topladı.

Sozcu.com.tr

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Oyuncu ve model, selfie için büyük bir yaz şapkası ve siyah bikini ile selfie çekti. Brinkley’in selfie’si kısa süre beğeni toplarken şu anda 32 bin beğeniye sahip.

Ayrıca ünlü model, geçtiğimiz günlerde de 2022 yılında neyi başarmak istediğini açıklamıştı: “Mutlu yıllar 2022. Senin için büyük planlarım var! Yeni bir dil öğreneceğim. Gülmek, şarkı söylemek ve dans etmek için bolca zaman ayıracağım!

Doğayla bütünleşeceğim, ağaçlarla bir olacağım, yıldızlara uzanacağım ve denizlerde yüzeceğim. İyi bir arkadaş olacağım ve başlamak için asla geç olmadığını bileceğim.”

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