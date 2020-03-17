ABD’den dönen Işıl Reçber’den skandal savunma

Eski milli futbolcu Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, bundan 13 gün önce ABD'ye gitti. Döndüğünde 14 gün evde kalma kuralına uymadı ve dışarı çıktı. Yaptığı savunma ise "Pes doğrusu" dedirtti.

ABD’den dönen ve 14 gün boyunca evde kalma kuralını hiçe sayarak, Etiler’deki güzellik merkezine giden, sosyal hayata karışan Işıl Reçber, 2. Sayfa’ya katıldı.

ABD’den döndükten sonra neden 14 gün boyunca evinde beklemediği sorulan Reçber, “Burası benim kendi sağlık kuruluşum ve kliniğim, biz burada bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için uygulamalar yapıyoruz. Ozon terapi; kanınız alınıyor 100 ml kadar, içine ozon karıştırılıp size enjekte ediliyor. Ben işimden evime gidiyorum. Zaten kimse beni başka türlü dışarıya çıkaramaz” dedi.

ALMASI GEREKEN ÖNLEMLERİ ALIYORMUŞ!

14 gün boyunca evde kalması, insanlarla temas kurmaması gerektiği hatırlatılan Reçber, hatasını şöyle savundu:

“Orada bir sürü hastalarımız var. Kendi özel iş yerime çıkıyorum, almam gereken önlemleri de alıyorum.”