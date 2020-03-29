Açalya Samyeli Danoğlu anne oldu
2012 Türkiye Güzeli model ve oyuncu Açalya Samyeli Danoğlu, 2016 yılında iş insanı Erman Ademoğlu ile Paris’te evlendi.
ANNE OLDU
Evlendikten sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Danoğlu, dün anne oldu. Çift, oğullarına ‘Fettah Baran’ adını verdi. Sosyal medya sayfasından bir fotoğraf paylaşan Açalya Samyeli Danoğlu, yaptığı paylaşıma, “Karanlık günlerimize ışık oldun” notunu düştü.
Çift 2016 senesinde Paris’te gerçekleşen törenle hayatını birleştirmişti.