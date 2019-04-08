Acun Ilıcalı Miami’de sarışın bir kadınla…

Bir süredir Miami'de bulunan Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı ile olan evliliklerinden doğan kızları Yasemin ve Melisa ile eğlenirken çektiği video ile haber olmuştu. Acun sonrasında sarışın bir güzelle motor üzerinde görüntülendi.

Şeyma Subaşı’dan geçtiğimiz yılın son günlerinde boşanan Acun Ilıcalı, sarışın bir kadınla görüntülendi. Kim olduğu henüz bilinmeyen bir güzelle görüntülenen Acun Ilıcalı, en son Itır Esen ile aşk yaşadığı yönünde haberlere konu olmuştu. Miami’de tatil yapan ve burada eski eşi Zeynep Yılmaz’dan olan kızı Yasemin ve Şeyma Subaşı’dan olan kızı Melisa ile bir araya gelen Acun Ilıcalı, sarışın bir güzelle motora binerken yakalandı. Acun Ilıcalı’nın motorunun arkasında oturan sarışın kadının kim olduğu ise merak konusu oldu. Gizemli kadının, 20 yaşında Yalova’da yaşayan bir basketbolcu olduğu iddia edildi.