Acun Ilıcalı uyarılara uymayan Yunus Emre’yi Survivor’dan ihraç etti

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020’nin bugün ekrana gelecek olan 94. bölüm fragmanı yayınlandı. Gergin geçen oyun sırasında Yunus Emre ile Berkan arasında tartışma yaşanıyor. Tartışmanın büyümemesi için araya giren Acun Ilıcalı, tavırlarından rahatsız olduğu Yunus Emre’yi oyun alanından dışarı çıkarttı. Agresif tavırları ve kullandığı kelimeler yüzünden izleyiciler tarafından da sevilmeyen bir an önce elenmesi istenen bir oyuncu olan Yunus Emre böylelikle Acun’u da kızdırmış oldu.

PİŞKİN PİŞKİN GÜLMESİ ACUN’U SİNİRLENDİRDİ

Agresif tavırlarından dolayı birçok kez Ilıcalı tarafından uyarılan Yunus Emre, Berkan’la tartışırken “Senin gibi efendileri ben iki parmağımla cebimden çıkarıyorum” dedi.. Bu sözlerden sonra sinirlerine hakim olamayan Acun Ilıcalı, “Yunus Emre dikkatlice beni dinle. Sen kötü kelimeler kullanıyorsun. Kötü kelime kullanamazsın. Bunu anlamıyor musun sen?” diyerek yarışmacıyı uyardı. Ancak Yunus Emre’nin bu uyarı karşısında gülmesi Acun’u kızdırıyor. Ilıcalı, “Hiç anlamış gibi değilsin. Anlattığımızdan da bir şey anlamıyorsun” diyerek Yunus Emre’yi oyundan ihraç ediyor.