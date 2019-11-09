Acun Ilıcalı’dan ‘aylık gelir’ açıklaması

Önceki gün katıldığı magazin programında Survivor 2019'un 'Ünlüler' takımında yer alacak olan ikinci yarışmacısını açıklayan Acun Ilıcalı, 'Aylık gelirin ne kadar?' sorusuna kendi mizacıyla bir cevap verdi.

Acun Ilıcalı, sunuculuğunu ulusal bir kanalda yayın yapan magazin programına konuk oldu. Canlı yayında samimi itiraflarda bulunan Ilıcalı, “Aylık geliriniz ne kadar?” sorusuna da cevap verdi.

AYLIK GELİRİM 6 SAAT HESAPLAMAMIZ LAZIM”

Kişisel zevklerinden bahseden Acun Ilıcalı, program sunucusu Ece Erken’in ‘Aylık gelirin ne kadar?’ sorusu üzerine “Bizim bunu 6 saat hep beraber hesaplamamız lazım. Meksika’dan ne kazandık falan diye. İyi kazanıyorum diyelim” cevabını verdi.