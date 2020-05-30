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Acun Ilıcalı’ya doğum günü sürprizi Esat Yontunç’tan geldi
Acun Ilıcalı’ya doğum günü sürprizi Esat Yontunç’tan geldi
TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı, 51 yaşına girdi. Yakın dostu Esat Yontunç, Ilıcalı'ya Survivor çekimleri esnasında doğum günü sürprizi yaptı.
Magazin 30 Mayıs 2020 - 09:58

29 Mayıs doğumlu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, doğum gününü Dominik’te kutladı. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, çocukluk arkadaşı Ilıcalı’ya, Survivor’ın yeni bölüm çekimleri sırasında sürpriz yaptı.

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Survivor’da yeni oyunun çekimlerinin yapıldığı alana arabayla giren Yontunç, doğum günü pastasıyla Ilıcalı’ya sürpriz yapmayı ihmal etmedi. Yontunç, o anları sosyal medya hesabından, “Özel paket servis, herkes şokta” notuyla paylaştı.

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Ilıcalı, Yontunç’un getirdiği doğum günü pastasını Survivor yarışmacılarıyla birlikte kesti.

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