Acun Ilıcalı’ya doğum günü sürprizi Esat Yontunç’tan geldi
29 Mayıs doğumlu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, doğum gününü Dominik’te kutladı. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, çocukluk arkadaşı Ilıcalı’ya, Survivor’ın yeni bölüm çekimleri sırasında sürpriz yaptı.
Survivor’da yeni oyunun çekimlerinin yapıldığı alana arabayla giren Yontunç, doğum günü pastasıyla Ilıcalı’ya sürpriz yapmayı ihmal etmedi. Yontunç, o anları sosyal medya hesabından, “Özel paket servis, herkes şokta” notuyla paylaştı.
Ilıcalı, Yontunç’un getirdiği doğum günü pastasını Survivor yarışmacılarıyla birlikte kesti.