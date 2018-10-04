Acun’a sordular: ‘Erdoğan’a yakın olmanın ya da görünmenin avantajını gördünüz mü?’

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sadece renkli ve enerjik kişiliğiyle değil aynı zamanda başarılı kariyeriyle de yakından takip edilen Acun Ilıcalı, geride bıraktığımız akşam Buket Aydın’ın yeni programı 40’a konuk oldu. Aydın’ın misafirlerine 40 tane soru yöneltmesi üzerine kurulu konseptte özel hayatından iş hayatına kadar pek çok başlık altındaki sorulara yanıt veren Ilıcalı, kendisine yöneltilen “Recep Tayyip Erdoğan’a yakın olmanın ya da görünmenin avantajını gördünüz mü?” sorusuna da cevap verdi. Ilıcalı, “Cumhurbaşkanımıza yakın olmanın avantajını görmedim. Cumhurbaşkanımızı seviyor olmanın bana kazandırdığı bir şey var mı dersek, ben bir şey bulamıyorum” dedi.