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Adriana Lima’nın yazlık modu!
Adriana Lima’nın yazlık modu!
Türkiye'de geniş kitleler tarafından yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla tanınan eski model Adriana Lima, hesabından paylaştığı selfie ile dikkat çekti.
Magazin 20 Temmuz 2020 - 08:42

Karantina sürecini milyonlarca insan gibi evinde geçiren ve bu süre zarfında da sporunu eksik etmeyen Adriana Lima, hesabından paylaştığı selfie ile bir kez daha güzelliğini ortaya koydu.

Valentina ve Sienna adında iki çocuk sahibi olan 39 yaşındaki Brezilya doğumlu eski model, çektiği selfieyi ‘Yazlık modum’ notuyla paylaştı ve sadece bikini üstünün göründüğü bu kare ile birkaç saat içerisinde 300 bine yakın beğeni aldı.

Hayranları Lima’nın bu fotoğrafına onun güzelliğini öven çok sayıda yorumda bulundu.