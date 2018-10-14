Ağlama Anne 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Adnan kızını buluyor! (Ağlama Anne 2. Son bölüm izle)

Ağlama Anne 2. Son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 2. Son bölümde; Adnan kızını bulmak ve Alev’in yaşadıklarını öğrenmek için araştırmalara başlar. Önce Damla ile konuşur. Damla, Alev’in başından geçenleri anlatır ama bebeğin yetimhaneye verildiğini söyler. Alev kızı ile konuşma fırsatı bulur ama annesi olduğunu söyleyemez. Çetin, Alev ve kızının ortadan kaybolması için onlara yardımcı olur ve bir plan yaparlar. Alev, kızı ile ortadan kaybolacaktır. Ama Adnan’ın Zeynep’in kendi kızı olma ihtimalini öğrenmesi ile heyecan doruğa çıkar. Peki Ağlama Anne ilk bölümde başka neler yaşandı? Ağlama Anne 2. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

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Ağlama Anne 2. Son bölümü ile bu akşam ATV'de ekrana geldi. Ağlama Anne son bölümde; Alev kızına kavuşmak için Çetin'in teklifini kabul eder. Zeynep ile ortadan kaybolacağını söyler ve bir plan yapar. Zeynep okul için Kıbrıs'a gidecektir, Alev de oradan kızını alıp yurtdışına kaçacaktır. Adnan, Damla ile konuşur ama Zeynep'in kendi kızı olduğunu uzun uğraşlar sonunda öğrenir. Damla için Kıbrıs'a gitme vakti gelir. Alev de havalimanındadır. Her şeyi son anda öğrenen Adnan da oraya gelir. İşler bir anda işte o zaman değişir. Peki Ağlama Anne 2. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Ağlama Anne 2. bölüm özetini okuyabilirsiniz…

AĞLAMA ANNE 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Ağlama Anne 3. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

AĞLAMA ANNE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AĞLAMA ANNE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 2. BÖLÜM ÖZETİ…

Adnan Damla ile buluşur. Zeynep ile ilgili konuşurken Alev’den bahseder. Adnan bebeği sorar. Damla bebeği devletin sahiplendiğini ablasının da hapise düştüğünü söyler. Bu arada kızı Damla ile buluşan Alev, Zeynep’ten hayatını yazmasını ister.

ADNAN, DAMLA İLE AVLEV KIZI ZEYNEP İLE KONUŞUYOR

Damla ablası ile ilgili yalan söyler. Cezaevine girdikten sonra onu hiç görmediğini anlatır. Bu arada Hasan Zeynep’in evde olmadığını öğrenince hışımla Zeynep’in okuluna gider. Bu arada durumu öğrenen Damla da, Adnan’la birlikte okula gider. Alev kızına isminin Güneş olduğunu söyler. Tam vedalaşacakken Zeynep’in dedesi Hasan onu telefonla arar. Ondan okulun kapısının önüne gelmesini ister. Zeynep çok korkmuştur. Alev durumu öğrenince apar topar Zeynep’ten ayrılır.

Hasan Zeynep’in üzerine yürür. Damla ve Adnan okula vardığında Hasan’a müdahale eder. Bu sırada olanı biteni uzaktan seyreden Alev Adnan’ı görür. Kızını ona vermeyeceğine yemin eder. Adnan yıllar sonra öğrendiği kızı Zeyneple tanışmıştır. Dedesinin yaptıklarına çok üzülen Zeynep’i teselli etmeye çalışır.

Alev, arkadaşı Cansu’nun evinde iken kapıya Adnan gelir. Alev arkadaşının ihanetine çok sinirlenir. Yaptığı hatayı düzeltmesini ister. Kapıyı açınca Adnan, verdiği adreste kızını bulamadığını söyler. Adnan evden gittikten sonra Alev’den özür dileyen Cansu’ya tokat atıp çıkar.

Damla ve Zeynep eve döndüklerinde Hasan Zeynep’e bir daha okula gitmeyeceğini söyler. Adnan eve geldiğinde babasına 18 yaşında bir kızı daha olduğunu söyler. Alev eşyalarını alır ve Ali Osman’ın yanına gider. Çetin, karısı Nedret’in Adnan’ın söylediklerinin doğru olup olmadığını sorar. Çetin, çok öfkelidir. Hiçbirşey söylemez. Sadece Adnan ve Özlem’in boşanmalarının felaketleri olacağını söyler.

CANSU ALEV'İ KORUMAYA DEVAM EDİYOR

Zeynep, Damla’ya Adnan ile ilgili aralarında birşeyler olup olmadığını sorar. Ali Osman Alev’e restoranında iş verir. Çalışanlarına da bunu açıklar. Çetin’in sevgilisi Cansu’ya Alev’den haberi olup olmadığını sorar. Cansu inkar eder. Gizlice Cansu’nun telefonundan Alev’e mesaj atar ve buluşmak istediğini söyler. Alev verilen adrese gittiğinde Çetin ile yüz yüze gelir.

Alev, Cansu’nun çalıştğı yere gider ve telefonundan mesaj atıldığınını ve bundan haberi olup olmadığını sorar. Cansu haberi olmadığı yalanını söyler. Alev Cansu’dan özür diler. Oraya veda etmeye geldiğini ve kızını alıp buralardan gideceğini, hakkını helal etmesini söyler. Özlem’in cep telefonuna Adnan ile Damla’nın görüntüleri gelir.

AĞLAMA ANNE SON BÖLÜM İZLE

ÇETİN, ZEYNEP'TEN KURTULMA PLANI YAPIYOR

Çetin Zeynep’ten kurtulmak için planlar yapar. Bunun için Zeynep’in okuduğu okulun müdürüne, Zeynep’i bir sempozyum için Kıbrıs’a göndermelerini ister. Zeynep Damla’yı arar ve haber veriri. Gitmek için izin ister. Damla olumsuz yanıt verir.

Özlem Adnan’ın peşine düşer. Adnan’ın işyerine gider. Adnan ve Damla’nın birlikte toplantısını basar ve rezalet çıkarır. Damla’nın o işyerinden gitmesini söyler. Damla yaşanan olaylardan sonra perişan haldedir. Damla Zeynep’in okuluna gelir ve Kıbrıs’a gitmesi için izin verdiğini söyler.

Alev Çetin ile buluşur, kızı ile Kıbrıs’a gitmesi için herşeyi ayarlamıştır. Alev’e Kıbrıs’tan asla geri dönmemesi gerektiğini anlatır. Damla’nın hiçbir şeyden haberi yoktur. Damla babası Hasan’a Damla’nın Kıbrıs’a gideceğini söyler. Hasan razı gelmez. Ancak Damla ondan korkmadığını söyler. Hasan bu evin kurallarına hepiniz uyacaksınız deyince, Damla Zeynep Kıbrıs’tan geldikten sonra başka bir eve taşınacaklarını söyler.

ADNAN KIZINA ADIM ADIM YAKLAŞIYOR

Alev, Ali Osman’a kızı ile birlikte Kıbrıs’a gideceğini söyleyince Ali Osman çaresizce razı gelir. Zeynep, Damla ile havalimanına gelir, Alev de oradadır. Damla kızından bir hafta ayrı kalacağı için hüzünlüdür. Bu sırada Adnan da Alev'in cezaevine girme hikayesini gazete kupüründen okur ama kızından iz yoktur. Kimin evlat edindiğini bulamaz. Ama Damla'nın olayla ilgisi olduğunu öğrenir. Zeynep’in yetimhanede 23 gün kaldığını ve bu süreçte ancak aileden birinin alabileceğini öğrenir. Adnan, Damla'nın 18 yaşında kızı olduğunu hatırlar. Hemen arabaya biner. Ofise gidince Damla'nın Zeynep'i Kıbrıs'a gönderdiğini öğrenir ve hemen havalimanına gider.

Çetin, Alev'i arayarak uçağa biner binmez SIM Kartını kırıp atmasını Barcelona'ya gidip bir daha ortaya çıkmamasını söyler. Alev sıra beklerken Zeynep ile Damla'nın ayrılışını izler. O sırada Adnan da havalimanına gelmiştir.