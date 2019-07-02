Ahmet Kural çapkınlık turunda

Biri sinemanın diğeri ise müzik dünyasının iki ünlü ismi… Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu aşkı 2017'de başlamıştı. Birlikteliklerini saklamayan ünlü çift, bir dönem ayrılıp daha sonra yeniden barışmıştı. El ele fotoğrafları çıkan çift, aralarında bir sorun olmadığını söylemişti. Ancak, geçtiğimiz yılın Ekim ayında avukatıyla birlikte savcılığa giden Sıla, dakikalarca şiddet gördüğünü iddia ederek Ahmet Kural'dan şikayetçi olmuştu. Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural arasındaki dava Kural’ın 16 ay 20 gün hapis cezası almasıyla sonuçlandı. Karar heyet tarafından ertelenmişti.

AHMET KURAL İSTANBUL GECELERİNDE

Yaşanan bu olayın ardından uzun süredir kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih eden oyuncu Ahmet Kural, önceki gün bir kadınla objektiflere yansıdı. Mekanda samimi hareketlerde bulunan ikiliden Kural’ın mekandan ayrılırken genç kadının belinden tutarak kendisine doğru çektiği görüldü. Çıkan bu aşk iddialarından sonra Ahmet Kural cephesinden nasıl bir açıklama geleceği ise merak konusu.