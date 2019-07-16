Ahmet Saraçoğlu kimdir? Ahmet Saraçoğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinde Şevket Doğan karakterini canlandıran Ahmet Saraçoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ahmet Saraçoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

AHMET SARAÇOĞLU KİMDİR?

Ahmet Saraçoğlu, 24 Eylül 1975 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Tam ismi Ahmet Yelan Saraçoğlu’dur. Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk üzerine eğitim alan Ahmet Saraçoğlu, 2005 yılında bir grup sanatçıyla birlikte İstanbul Kraliyet Tiyatrosunu kurdu.

Kameralar karşısına ilk kez 1995 yılında yayınlanan Çiçek taksi dizisi ile geçen Ahmet Saraçoğlu; Yılan Hikayesi, Yedi Numara, Tatlı Hayat, Yeditepe İstanbul, Havada Bulut, Unutma Beni, Esir Şehrin İnsanları, Hürrem Sultan, Sultan Makamı, Gülizar, Kadın İsterse, Tam Pansiyon, Tombala, Hırsız Polis, Yaprak Dökümü, Türkan, Al Yazmalım, Türkan, Bu Son Olsun, Böyle Bitmesin, Galip Derviş, Boynu Bükükler, Hayat Öpücüğü, Sadakat, Hayat Şarkısı ve Rüzgarın Kalbi gibi yapımlarda yer almıştır.

Ahmet Saraçoğlu, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinde Şevket karakterine hayat vermektedir. Ahmet Saraçoğlu, 1.71 metre boyunda, 70 kilo ve Terazi burcudur.

Ahmet Saraçoğlu’nun rol aldığı tiyatro oyunları:

2009 – Denizaltında Altı Tahammül Fersah – İstanbul Kraliyet Tiyatrosu

2008 – Yeşil Papağan Limitet – Sadri Alışık Tiyatrosu

2007 – Hastasıyız – İstanbul Kraliyet Tiyatrosu

2000 – Lisistrata – MSM Oyuncuları

2000 – Vişne Bahçesi – MSM Oyuncuları

Ahmet Saraçoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Benim Tatlı Yalanım (Şevket Doğan) (TV Dizisi)

2018 – O’nun Hikayesi (TV Filmi)

2017 – Seni Kimler Aldı (Suat) (TV Dizisi)

2017 – Vatanım Sensin (İsmet Paşa) (TV Dizisi)

2016 – Sadakat (İbrahim) (Sinema Filmi)

2016 – Rüzgarın Kalbi (Kemal) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Şarkısı(Salih) (TV Dizisi)

2015 – Hayat Öpücüğü (Çarli) (Sinema Filmi)

2015 – Diktatör Adolf Hitler’in Hayatının Esrarengiz Yönleri (Sinema Filmi)

2014 – Filinta “Bir Osmanlı Polisiyesi” (Nafiz) (TV Dizisi)

2014 – Boynu Bükükler (Okul Müdürü Führer Fuat) (TV Dizisi)

2013 – İntikam (Seçkin) (TV Dizisi)

2013 – Galip Derviş (Dr. Selim Topuz) (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2013 – Benimle Oynar mısın? (Taygar) (Sinema Filmi)

2012 – Böyle Bitmesin (Kambur İlyas) (TV Dizisi)

2012 – Bu Son Olsun (Cengiz) (Sinema Filmi)

2011 – Türkan (Sinema Filmi)

2011 – Al Yazmalım (Osman Bıyıklı) (TV Dizisi)

2009 – Haneler (Ahmet) (TV Dizisi)

2009 – Ev (Taner) (Sinema Filmi)

2008 – Usta (Zafer Hoca) (Sinema Filmi)

2008 – Hastasıyız (Ahmet)(TV Filmi)

2008 – Dilber’in Sekiz Günü (Kemal) (Sinema Filmi)

2007 – Zincirbozan (Kaya) (Sinema Filmi)

2006 – 2010 – Yaprak Dökümü (Tahsin) (TV Dizisi)

2006 – Avrupa Yakası (Tarık) (TV Dizisi)

2005 – Tombala (Depar Osman)(TV Filmi)

2005 – O Şimdi Mahkum (Kırıkkafa)(Sinema Filmi)

2005 – 2006 – Hırsız Polis (Arsen Lüpen) (TV Dizisi)

2005 – Döngel Karhanesi (Rüknettin) (Sinema Filmi)

2005 – 2 Süper Film Birden (Selam’nni Patronu) (Sinema Filmi)

2004 – Tam Pansiyon (Erdal) (TV Dizisi)

2004 – Kadın İsterse (Dedektif) (TV Dizisi)

2004 – Gülizar (TV Filmi)

2003 – Sultan Makamı (Sefer) (TV Dizisi)

2003 – Hürrem Sultan (Şemsi Paşa) (TV Dizisi)

2003 – Esir Şehrin İnsanları (TV Dizisi)

2002 – Unutma Beni (TV Dizisi)

2002 – Havada Bulut (Zülfikâr) (TV Dizisi)

2001 – Yeditepe İstanbul (Rüstem) (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (Yalçın Yayvan) (TV Dizisi)

2000 – Yedi Numara (Mustafa) (TV Dizisi)

2000 – Yılan Hikayesi (Polis) (TV Dizisi)

1995 – Çiçek Taksi (Sapık) (TV Dizisi)