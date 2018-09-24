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Ajda Pekkan da photoshop kurbanı oldu
Ajda Pekkan da photoshop kurbanı oldu
Süperstar lakabıyla anılan Türkçe pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, sosyal medya hesabından tatilde çekildiği fotoğrafları sevenleriyle paylaştı. Pekkan'ın paylaştığı bu fotoğraf olay oldu.
Magazin 24 Eylül 2018 - 16:11

72 yaşındaki sanatçı Ajda Pekkan, uzun süren konser maratonunu bitirerek tatile çıktı. Tatil esnasında takipçileriyle fotoğraf paylaşan ünlü sanatçı sosyal medya kullanıcıları tarafından fena yakalandı.

PHOTOSHOP YAPTILAR AMA GÖBEK DELİĞİNİ UNUTTULAR

Ajda Pekkan, magazin gündemine bikinili fotoğrafındaki göbek deliği detayı ile düştü. Süperstar Ajda Pekkan, fotoğrafa yaptığı müdahaleyi abartarak göbek deliğini yok etti. İşte Pekkan’ın fotoğrafındaki yer alan o detay;
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Ajda Pekkan'ın yıllar önce objektiflere poz verdiği karede göbek deliği gözüküyor. Yukarıda yer alan ve dün paylaşılan fotoğrafta ise photoshop yapıldığı gözle görülür bir şekilde fark edilebiliyor.

Ajda Pekkan’ın yıllar önce objektiflere poz verdiği karede göbek deliği gözüküyor. Yukarıda yer alan ve dün paylaşılan fotoğrafta ise photoshop yapıldığı gözle görülür bir şekilde fark edilebiliyor.

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Son güncelleme: 16:19 - 24.09.2018

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