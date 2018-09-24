Ajda Pekkan da photoshop kurbanı oldu
72 yaşındaki sanatçı Ajda Pekkan, uzun süren konser maratonunu bitirerek tatile çıktı. Tatil esnasında takipçileriyle fotoğraf paylaşan ünlü sanatçı sosyal medya kullanıcıları tarafından fena yakalandı.
PHOTOSHOP YAPTILAR AMA GÖBEK DELİĞİNİ UNUTTULAR
Ajda Pekkan, magazin gündemine bikinili fotoğrafındaki göbek deliği detayı ile düştü. Süperstar Ajda Pekkan, fotoğrafa yaptığı müdahaleyi abartarak göbek deliğini yok etti. İşte Pekkan’ın fotoğrafındaki yer alan o detay;