Ajda Pekkan’ın 20 yıllık sözleşmesi!

Şarkıcı Ebru Yaşar, Akşam Life'taki köşe yazısında Süperstar Ajda Pekkan'la ilgili şaşırtıcı bir detay paylaştı.

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Türkiye’de pop müziğin kilometre taşlarından olan Ajda Pekkan’ın müzik şirketiyle yaptığı uzun soluklu sözleşmeyi köşesine taşıyan Ebru Yaşar aldığı duyumları şu sözlerle paylaştı:

“Öğrendiğime göre, Ajda Pekkan ve DMC Genel Müdürü Samsun Demir arasında bir sözleşme hazırlığı var. Sıkı durun sözleşmenin süresini söylüyorum: Tam 20 yıl, evet yanlış yazmadım tam 20 yıl… Ajda Hanım, daha şimdiden 20 yılda yapacağı 3 albümün hazırlığını yapıyor.”

AJDA PEKKAN İLİŞKİSİ HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Yaptığı bu sözleşme sonrasında müzikal anlamda son derece başarılı bir işe imza atan Pekkan, aynı zamanda aşk hayatında da kazanıyor. Yaklaşık sekiz yıldır süren ilişkisi sorulan Ajda Pekkan ilk kez konuştu. 72 yaşındaki şarkıcı Ajda Pekkan, 8 yıldır aşk yaşadığı 50 yaşındaki sevgilisi Bülent Çavuşoğlu’yla ilişkisini ilk kez anlattı. Bir otelin davetinden çıkarken görüntülenen Ajda Pekkan, 2. Sayfa muhabirinin sorularını yanıtladı. Süperstar “Bülent Bey ile ilişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna “Her şey çok güzel gidiyor, iyiyiz” cevabını verdi.