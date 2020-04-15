Akasya Asıltürkmen’in film gibi hayatı…

Yeni yaşına ev karantinasında giren isimlerden biri de oyuncu Akasya Asıltürkmen oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden yeni yaşına dair paylaşımda bulunan Asıltürkmen bu zamana kadar başından geçenleri özetlediği bir de metin paylaştı.

İçinde ne kadar zorlu bir hayat geçirdiğine dair bilgiler bulunan bu paylaşımı Asıltürkmen; “Ben hayatta kalmayı çok iyi öğrendim. Bundan sonrasında da hayatı iyi yaşama ustası olmaya karar verdim” sözleriyle bitirdi.

İşte Akasya Asıltürkmen’in Türk filmlerini aratmayan hayat hikayesi…

*Hiç yormadı beni 43 yıl. Ömrüme çeşitli badireler sığdırdım ama bir tanesi bile bükemedi belimi. 0-10 yaş arasında dayım gitmiş trafik kazasında, annem ve babam boşanmış, babam cezaevine girmiş, anneannem evlenmiş, iki defa da taşınmışız. 10-20 yaş arası anneannem dedemle ayrılmış, ölen dayımın oğlu Almanya'dan yanımıza taşınmış, ben tiyatrocu olmaya karar vermişim, konservatuarı kazanmışım, profesyonel olarak sahneye çıkmışım, aşık olmuşum ya da sanmışım, evden ayrılmışım ( kaçmış da olabilirim.)

*Ağabeyimle küsmüşüz ya da çok fena olmuş olaylar, annem kanser olmuş, atlatmış. 10-20 yaş arası olaylı geçmiş. 20-30 yaş arası aşık olmuşum, bu defa kesin aşk ama, deprem olmuş, Semaver'e girmişim, trafik kazası geçirmişim, o ara yine aşık olmuşum. Yine gerçek ama kaza vs yemiş o aşkı. Sonra Arjantin'e ve Uruguay'a gitmişim. Diziler miziler, filmlerde oynamışım.

*Sonlara doğru babam ölmüş. 30-40 arası yine bir aşk yirmilerin sonlarından kalan, çok acayip sonlanmış, başımdan bir ölümden dönmeli saldırı olayı geçmiş, hayatta en sevdiğim insanlardan Sitare'yi kanserden kaybetmişim, taşınmışım yine ama her taşındığım yerde uzun kalmışım, Cape Town'a gitmişim altı ay, Gezi olmuş, Köpeğim Munise gelmiş, darbe yüzünden düğünüm ertelenmiş ama evlenmişim, Pera gelmiş, YouTuber olmuşum, hikayeler yazmaya başlamışım. 40-50 arasını yazıyorum şimdi.

*Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor hayat. Artık elim ustalaştı. Kalemi istediğim gibi sallamayı öğrendim. Kitabın bundan sonrası mucizelerle dolu! Şu günleri sakin geçirelim hele, bak ne güzel şeyler olacak. İnanıyorum buna, bütün kalbimle inanıyorum. Neden mi? Ben hayatta kalmayı çok iyi öğrendim. Bundan sonrasında da hayatı iyi yaşama ustası olmaya karar verdim.