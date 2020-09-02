Aleyna Eroğlu kimdir? Aleyna Eroğlu nereli, kaç yaşında?

ALEYNA EROĞLU’NUN BİYOGRAFİSİ
Aleyna Eroğlu, 18 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.
EĞİTİMİ
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olduktan sonra Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 2 yıl oyunculuk eğitimi almıştır.
OYUNCULUK KARİYERİ
Aleyna Eroğlu, kameralar karşısına ilk kez 2011 yılında yayınlanan 3 Kadın 3 Kader isimli sinema filmiyle geçmiştir. 21 Kasım 2016 tarihinde başlayan “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınmaya başlayan Aleyna Eroğlu, Beni Affet dizisinde Müjgan karakterine hayat vermiştir. Son olarak Tam Kafadan isimli sinema filminde rol alan Aleyna Eroğlu, 1.69 metre boyunda ve Boğa burcudur.
Aleyna Erolu’nun rol aldığı diziler ve filmler:
2020 – Tam Kafadan Karavana (Sinema Filmi)
2011-2018 – Beni Affet (Müjgan) (TV Dizisi)
2011 – 3 Kadın 3 Kader (Sinema Filmi)