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Aleyna Eroğlu kimdir? Aleyna Eroğlu nereli, kaç yaşında?
Aleyna Eroğlu kimdir? Aleyna Eroğlu nereli, kaç yaşında?
Aleyna Eroğlu, 1996 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 3 Kadın 3 Kader adlı sinema filmiyle geçen Aleyna Eroğlu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Aleyna Eroğlu nereli ve kaç yaşında?
Sozcu.com.tr
Magazin 2 Eylül 2020 - 10:05

ALEYNA EROĞLU’NUN BİYOGRAFİSİ

Aleyna Eroğlu, 18 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

EĞİTİMİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olduktan sonra Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 2 yıl oyunculuk eğitimi almıştır.

Aleyna Eroğlu, 2016 yılında katıldığı “İşte Benim Stilim” yarışması sayesinde herkes tarafından tanınmaya başladı.

OYUNCULUK KARİYERİ

Aleyna Eroğlu, kameralar karşısına ilk kez 2011 yılında yayınlanan 3 Kadın 3 Kader isimli sinema filmiyle geçmiştir. 21 Kasım 2016 tarihinde başlayan “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınmaya başlayan Aleyna Eroğlu, Beni Affet dizisinde Müjgan karakterine hayat vermiştir. Son olarak Tam Kafadan isimli sinema filminde rol alan Aleyna Eroğlu, 1.69 metre boyunda ve Boğa burcudur.

Aleyna Erolu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Tam Kafadan Karavana (Sinema Filmi)
2011-2018 – Beni Affet (Müjgan) (TV Dizisi)
2011 – 3 Kadın 3 Kader (Sinema Filmi)

Son güncelleme: 10:06 - 02.09.2020
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