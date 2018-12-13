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Aleyna Tilki kürklü paylaşım yapınca…
Aleyna Tilki kürklü paylaşım yapınca…
Geride bıraktığımız akşam katıldığı ödül töreninde yaptığı konuşma ile dikkat çeken Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma açıklık getirdi.
Magazin 13 Aralık 2018 - 07:29

Henüz reşit olmadan sahneye çıkan ve bu durumdan ötürü bir anda Türkiye’nin gündemine oturan Aleyna Tilki, 18 yaşına bastıktan sonra çok yoğun bir konser maratonuna girdi. Bir yandan Türkiye’nin dört bir yanındaki hayranlarıyla buluşan Tilki, bir yandan da çıkardığı singleın tanıtımını yapıyor.

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Tüm bu koşturması içeresinde sosyal medyayı da ihmal etmeyen genç şarkıcı geride bıraktığımız akşam yaptığı paylaşımla takipçilerinin kafasını karıştırdı. Üzerindeki kürkle çektiği selfieyi paylaşan Tilki bir takipçisinin kürkün gerçek olup olmadığını sorması üzerine “Gerçek değil tabi ki” yanıtını verdi.

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