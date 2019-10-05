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Aleyna Tilki yola çıktı
Aleyna Tilki yola çıktı
Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeyi başaran genç şarkıcı Aleyna Tilki, eğitim görmek için bugün ABD'ye uçtu.
Magazin 5 Ekim 2019 - 13:41

Eğitim hayatına ABD’de devam edecek olan popçu Aleyna Tilki, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’ndan ABD’ye uçtu. Tilki’yi annesi  ve kardeşi Ayça uğurladı.

“ÖZLEMİMSİN”

Kızını yolcu eden Havva Öztel, sosyal medya sayfasından kızıyla çekildiği fotoğrafı, “Gözümün nuru Allah sana yar ve yardımcı olsun kızım, yolun hep açık engelsiz kolay olsun dilimde duamsın özlemimsin Aleyna, güle güle git, güle güle gel kızım seni çok özleyeceğim” notuyla paylaştı.
ABD ÖNCESİ AİLE YEMEĞİ

Aleyna Tilki, ABD’ye gitmeden önce dün akşam da ailesiyle birlikte akşam yemeğine çıktı. Tilki bu anları ise “Yemeği kestik,yedik. Afiyet olsun” ifadesiyle sosyal medya sayfasından paylaştı.

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Son güncelleme: 14:03 - 05.10.2019
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