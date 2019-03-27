Ali Seçkiner Alıcı kimdir? Ali Seçkiner Alıcı nereli ve kaç yaşında?

Ali Seçkiner Alıcı, 1965 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Ferhunde Hanımlar dizisi ile geçen Ali Seçkiner Alıcı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ali Seçkiner Alıcı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Aile Hikayesi dizisinde Şakir karakterini canlandıran Ali Seçkiner Alıcı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ali Seçkiner Alıcı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ALİ SEÇKİNER ALICI KİMDİR?

Ali Seçkiner Alıcı 3 Temmuz 1965 Kars'ta dünyaya geldi. Üniversiteyi Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü'nde bitiren Ali Seçkiner mezun olduktan sonra 1989 yılına kadar müzik öğretmenliği yapmıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ile Halk Evleri Sanat Atölyelerinde ses eğitmenliği de yapmış olan Ali Seçkiner 2000 yılında Erkoç Torun ve Nedim Yıldız'ın birlikte kurdukları Üç Anadolu adlı toplulukta da yer almıştır. Halen 1988 yılında kurulan Devlet Çoksesli Korosunda korist-sanatçı olarak görev yapmaktadır.

Kameralar karşısına ilk kez 1993 yılında yayınlanan Ferhunde Hanımlar dizisinde canlandırdığı Eşber karakteri ile geçmiş olan Ali Seçkiner Alıcı şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Aile Hikayesi dizisinde Şakir karakterine hayat vermektedir. Ali Seçkiner Alıcı 1.74 metre boyunda 74 kilo ve Yengeç burcudur.

Ali Seçkiner Alıcı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Bir Aile Hikayesi (Şakir) (TV Dizisi)

2018 – Şampiyonluk (Hasan) (Sinema Filmi)

2018 – Şahsiyet (TV Dizisi)

2017 – Yüz Yüze (TV Dizisi)

2017 – Anons (Reha) (Sinema Filmi)

2009 – Komşu Köyün Delisi (Aşık Kalender) (TV Dizisi)

1993 – Ferhunde Hanımlar (Eşber) (TV Dizisi)