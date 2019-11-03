Ali Sunal babası Kemal Sunal’ı böyle andı

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, her ne kadar sektörde kendi kanatları ile uçmayı başaran bir isim olsa da söz konusu babası olunca onu anmaktan geri durmuyor. Programın başında kendilerini izlemeye gelen misafirleri ile sohbet eden Ali Sunal; Özbekistan’dan, 70 yaşındaki babasına araba alabilmek adına para biriktirmeye gelmiş bir kadınla uzun bir sohbet gerçekleştirdi.

PROGRAMDA DUYGUSAL ANLAR…

Sunal, sohbetin sonunda kadının yaptığı fedakarlık üzerinden babası Kemal Sunal’ı hatırlayarak şu sözleri sarf etti:

“Keşke benimki de burada olsaydı da ben de ona araba almak için çalışsaydım, hayatta olsa 75. yaşını kutlayacaktı bu sene 11 Kasım’da… Bu alkışlar da ona gitsin. Kusura bakmayın hanımefendi öyle söyleyince duygulandım”

Ali Sunal’ın bu sözleri kullanırken son derece duygulandığı ve gözyaşlarına hakim olmakta zorlandığı görüldü.