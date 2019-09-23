Ali Sunal’dan duygusal doğum günü mesajı

Show TV ekranlarının sevilen komedi programı ‘Güldür Güldür Show’un ‘Aziz Bey’i Ali Sunal, geçtiğimiz yıl mart ayında avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturmuştu. Ali Sunal ile eşi Nazlı Kurbanzade Sunal'ın bebekleri, geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti. Nazlı Kurbanzade ile mutlu bir evlilik sürdüren Ali Sunal, dün 42 yaşına bastı. Sunal sosyal medya sayfasından duygusal bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı; Bugün benim doğum günüm. Bilen bilir doğum günleri benim için çok özel ve değerlidir. Hayatımın en güzel hediyesini bu doğum günümde aldım. Aslında 7 Ağustos’ta yeniden doğum bu ayakların sahibi sayesinde. Beni doğurup büyüten annem Gül Sunal’a, babam Kemal Sunal’a, beraber büyümeye devam ettiğim kardeşim Ezo Sunal’a, bana hayatımın en güzel hediyesini veren eşim Nazlı’ya, benimle bu günümü paylaşıp, kutlayan, iyi dileklerini yazan, arayan sizlere ve hayatımın en güzel hediyesi canım nar kızım Narin’ime çok çok teşekkür ederim. Nicelerini beraber sağlık ve mutlulukla kutlamak bu sene de tek dileğim. Her günümüz kutlama gibi geçsin Narikom…”



