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Alişan karantina döneminde 8 kilo verdiğini açıkladı
Alişan karantina döneminde 8 kilo verdiğini açıkladı
Nişantaşı'nda görüntülenen Alişan, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı karantinada 8 kilo verdiğini söyledi...
Magazin 2 Haziran 2020 - 14:23

Pandemi döneminde duran işlerini yeniden gözden geçirmek için Nişantaşı’na gelen Alişan, karantina döneminde 8 kilo verdiğini söyledi. İlk günler kilo aldığını fakat sonra ‘Böyle gitmez’ diyerek kilo vermeye başladığını söyleyen Alişan pandemi döneminde sanatsal faaliyetlerinin her sanatçı gibi durduğunu belirtti.
Alişan işler yeniden açılana kadar sahne fiyatlarında indirime gidebileceğini söyledi: “İşler zamanla açılacak, sanatçılar da mekanlardan besleniyor, halkın da alım günü belli, herkesin yaşaması için indirim şart, bende belli süre indirim yapabilirim.”

Son güncelleme: 15:18 - 02.06.2020
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