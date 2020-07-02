Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Alişan ve Buse Varol çifti kaza sonrası ilk kez görüntülendi
Alişan ve Buse Varol çifti kaza sonrası ilk kez görüntülendi
Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol, oğulları Burak ve çocuklarının bakıcısı geçtiğimiz hafta Manisa’da büyük bir trafik kazası geçirerek ölümden dönmüşlerdi. İkili kaza sonrası ilk kez arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.
Emre ÇEVİK
Magazin 2 Temmuz 2020 - 12:19

Geçtiğimiz günlerde tatil yolunda ciddi bir kaza geçirip adeta ölümden dönen Alişan ve eşi Buse Varol, önceki gün Levent’te  görüntülendi. Kaza sonrasında tatil planlarını iptal edip İstanbul’da kalan ikili, öğlen saatlerinde baş başa AVM’ye geldiler. Kısa bir süre mağazaları dolaşan ikiliye ilerleyen saatlerde yakın dostları da eşlik etti. AVM’de kaldıkları süre boyunca pandemi kurallarına uyan ikilinin bir nebze de olsa moralsiz ve yorgun olmaları dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler