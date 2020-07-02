Alişan ve Buse Varol çifti kaza sonrası ilk kez görüntülendi

Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol, oğulları Burak ve çocuklarının bakıcısı geçtiğimiz hafta Manisa’da büyük bir trafik kazası geçirerek ölümden dönmüşlerdi. İkili kaza sonrası ilk kez arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.

Geçtiğimiz günlerde tatil yolunda ciddi bir kaza geçirip adeta ölümden dönen Alişan ve eşi Buse Varol, önceki gün Levent’te görüntülendi. Kaza sonrasında tatil planlarını iptal edip İstanbul’da kalan ikili, öğlen saatlerinde baş başa AVM’ye geldiler. Kısa bir süre mağazaları dolaşan ikiliye ilerleyen saatlerde yakın dostları da eşlik etti. AVM’de kaldıkları süre boyunca pandemi kurallarına uyan ikilinin bir nebze de olsa moralsiz ve yorgun olmaları dikkatlerden kaçmadı.

