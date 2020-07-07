Alişan ve Demet Akalın televizyon programı yapacak! İşte programın kanalı…

Alişan ve Demet Akalın'ın 6 yıl boyunca küs kalması magazin dünyasında çok konuşulmuştu ve ünlü isimler geçtiğimiz sene barıştı. İki isimden şimdi de çok konuşulacak bir haber geldi, Alişan ve Demet Akalın televizyon ekranlarında magazin programı sunacak. Akalın ve Alişan'ın sunacağı programın kanalı ve detayları belli oldu...