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Alişan ve Demet Akalın televizyon programı yapacak! İşte programın kanalı…
Alişan ve Demet Akalın televizyon programı yapacak! İşte programın kanalı…
Alişan ve Demet Akalın'ın 6 yıl boyunca küs kalması magazin dünyasında çok konuşulmuştu ve ünlü isimler geçtiğimiz sene barıştı. İki isimden şimdi de çok konuşulacak bir haber geldi, Alişan ve Demet Akalın televizyon ekranlarında magazin programı sunacak. Akalın ve Alişan'ın sunacağı programın kanalı ve detayları belli oldu...
Magazin 7 Temmuz 2020 - 10:58

Uzun süre küs kalan Alişan ve Demet Akalın’dan hayranlarını heyecanlandıran bir haber geldi. Magazin dünyasının iki ünlü dostu Alişan ve Demet Akalın, birlikte televizyon programı yapacak. MedyaRadar’ın haberine göre Demet Akalın ve Alişan, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelecek olan programda alanında ünlü konukları stüdyoda ağırlayacak.

MAGAZİN GÜNDEMİNİ BELİRLEYECEKLER

Hafta içi her gün canlı olarak yayınlanacak program Star TV’de ekranlara gelecek. Ünlü ikili magazin gündemini belirleyen başlıkları ele alacak.

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