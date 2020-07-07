Alişan ve Demet Akalın televizyon programı yapacak! İşte programın kanalı…
Uzun süre küs kalan Alişan ve Demet Akalın’dan hayranlarını heyecanlandıran bir haber geldi. Magazin dünyasının iki ünlü dostu Alişan ve Demet Akalın, birlikte televizyon programı yapacak. MedyaRadar’ın haberine göre Demet Akalın ve Alişan, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelecek olan programda alanında ünlü konukları stüdyoda ağırlayacak.
MAGAZİN GÜNDEMİNİ BELİRLEYECEKLER
Hafta içi her gün canlı olarak yayınlanacak program Star TV’de ekranlara gelecek. Ünlü ikili magazin gündemini belirleyen başlıkları ele alacak.