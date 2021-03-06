Altan Karındaş hayatını kaybetti

11 yıldan bu yana hayatını Marmaris Belediyesi 2.Bahar Sosyal Tesisleri’nde sürdüren sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi. Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu.

Saban, “Tiyatromuzun büyük ustası Altan Karındaş’ı biraz önce kaybettik. ‘Ölüm oranı yüzde yüz olan tek hastalık yaşamdır’ der Memet Baydur. Çok üzgünüm, hastaneye girmeden önce yolladığı ses kaydı yüreğimin en derin yerinde acıtmaya devam edecek” dedi.

TEK ÜZÜLDÜĞÜ ŞEY

Geçen yıl Sözcü’den Mustafa Sarıipek’e konuşan Altan Karındaş “Çok anaç tarafım vardı. İşimi çok fazla sevmem her şeyin önüne geçti. Evlenseydim şöyle tiyatroyla ilgisi olmayan parası olan birisiyle de 10 tane çocuk doğursaydım ve hepsini büyütseydim. Ne güzel bir hayat olurdu. O lazımdı bana. Her şeyim tiyatro ya da sinemaydı” demişti.

ALTAN KARINDAŞ KİMDİR?

30 Ağustos 1928 Balıkesir doğumlu. İstanbul Belediye Konservatuarı’nda Şan ve Tiyatro eğitimi aldı. 1951 yılında Muhsin Ertuğrul’un Küçük Sahne’sinde sanat hayatına başladı. Şehir Tiyatroları, Ulvi Uraz Tiyatrosu, Saim Alpago Tiyatrosu, Gen-Ar Tiyatrosu ve Arena Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Bir dönem kendi adına da tiyatro kurdu. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. 1960’lı yıllarda Cenk Güner adında kendinden çok genç biri ile evlendi. Bir müddet sonra boşandı. İkinci evliliğinde de mutlu olamayıp boşandı.

Oynadığı bazı tiyatro oyunları: Kanlı Düğün, Arpa Ambarı, Örümcek, Karakolda, Gönül Avcısı, Bitmeyen Aşk, Kanlı Nigar, Çay ve Sempati, Kargalar Okulu, Küçük Kulübe, Döner Yataklar, Üç Karılı Koca, Hayat Tatlıdır, O Kadın, Üç Kafadarlar, Bir Küçük Aslancık Varmış, Sasafra Dallarında Esen Rüzgar, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Şurdan Şuraya Gitmem, Bu Akşam Semerkant'ta Sokakta, Figaro’nun Düğünü.

Filmleri (Sondan başa doğru) Gönül ferman dinlemiyor, Hicran Yarası, Sevda Çiçeği, Kızlar Yurdu, Misi, Melekler Adası, Ne de Olsa Çocuk, Hırçın Menekşe, Ah Yaşamak Var Ya!, Karanlıkta Koşanlar, Baba Evi, Rumuz Goncagül, Paranın Kiri, Canavar Cafer, Vur Tatlım, Vefasız, Yaban Ali, Ölüm Şart Oldu, Hayat Kasırgaları, Hıçkırık, Ölürüm de Ayrılmam, Dertli Irmak, Kahpenin Aşkı, Anası Gibi, Günah Yolcuları, Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesi, Kalbimin Şarkısı, Yol Palas Cinayeti, Vahşi Bir Kız Sevdim, Halıcı Kız, Kara Davut, Yavuz Sultan Selim Ağlıyor.