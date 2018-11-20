Amanda Cerny bilinçlendirmek için daldı

Model ve sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için daldı.

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Türk bir sosyal medya kullanıcısıyla yaptığı sohbet sonrasında ülkemizde de tanınan bir yüz haline gelen ve ‘Yenge’ lakabıyla tanınan Amanda Cerny, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla önemli bir konuya parmak bastı.

Dalış yaparken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Cerny, bir yandan etkileyici fiziğini gözler önüne sererken bir yandan da denizlerdeki kirliliğin insan hayatını ne kadar olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti. İşte Cerny’nin paylaştığı o satırlar:

“Gerçek deniz kızları plajlarına iyi bakar. Denizkızı rüyalarımı gerçekleştirirken bir yandan da dünyadaki mercan resiflerinin sağlığı hakkında daha fazla şey öğrenme ve onlara yakından bakabilme fırsatı buldum. Gördüğünüz gri resif son derece sağlıksız bir durumda…

Mercan kayalıkları tüm okyanus yaşamının yüzde 25’ini destekliyor! Okyanuslarımıza yaşamı geri vermek için iyi bir ilk adım atmak adına, her gün plastik atıklar üretmek yerine yeniden kullanılabilir su şişeleri üretmeli ve kullanmalıyız.”









