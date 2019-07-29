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Ambrosio’dan üstsüz paylaşım
Ambrosio’dan üstsüz paylaşım
10 milyon takipçisi olan model Alessandra Ambrosio sosyal medya hesabından Mikonos tatiline dair kareler paylaştı.
Magazin 29 Temmuz 2019 - 12:50

Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio, Mikonos tatilinde en özel kareleri takipçileriyle paylaşıyor. Ambrosio, tatile yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Nicolo Oddi ile çıkmış ve burada paparazzilere yakalanmaktan kurtulamamıştı.

38 yaşındaki süper model ve sevgilisine, arkadaşları Ana Beatriz Barros ile eşi Karim El Chiaty de eşlik ederken Ambrosio’nun 10 milyon takipçili hesabı hemen her gün güzel modelin birbirinden cesur pozlarıyla renkleniyor. Alessandra hesabından yaptığı son paylaşımda başına bir havlu dolamış halde görünürken üstsüz bir şekilde paylaştığı karelerine, ‘Mikonos’ta yaz, hafta sonu’ notunu düştü.

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Son güncelleme: 12:55 - 29.07.2019
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