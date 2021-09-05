Angelina Jolie’den velayet davasıyla ilgili samimi itiraflar: “Kırıldım, huzur istiyorum”

Bir süredir eski eşi Brad Pitt ile altı çocuklarının velayeti için kıyasıya bir mücadeleye giren Angeline Jolie, dava sürecünde yaşadıklarıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. Güzel oyuncu, Pitt dahil herkes için huzur istediğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Bir zamanlar Hollywood’un gözde çifti olarak kameralara gülümseyen Angelina Jolie ve Brad Pitt, bir süredir velayet davası ile sık sık gündeme geliyor. 2014 yılında evlenen ve 2019 yılında boşanan çiftin altı çocuğunun velayeti ile ilgili mücadeleleri devam ediyor.

Jolie, Brad Pitt’in, çocukları fiziksel ve sözlü olarak taciz ettiğini, davaya bakan yargıcın da taraflı olduğunu iddia etmişti. Güzel oyuncu, son olarak bu süreçle ilgili samimi itiraflarda bulunarak çok kırıldığını söyledi.

Brad Pitt ile girdiği velayet savaşında travma geçirdiğini, kırıldığını ve yoluna devam etmek istediğini açıklayan Jolie, “çocuklarımın babaları da dahil olmak üzere artık hepimiz için huzur istiyorum” dedi.

Ayrıca Jolie, 2019’da boşandığı eski eşi Brad Pitt için beş yıllık evliliği boyunca bütün ailesinin güvenliğinden korktuğunu da iddia etti.

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