Angelina Jolie’ye kızlarından tam destek

Merakla beklenen serinin ikinci filmi Malefiz: Kötülüğün Gücü’nün Avrupa prömiyeri dün Roma’da yapıldı. Askısız siyah elbisesiyle herkesi büyüleyen 44 yaşındaki Jolie’nin kızları Shiloh ve Zahara da annelerini yalnız bırakmadı.

13 yaşındaki Shiloh’un, babası Brad Pitt’e olan benzerliği ise şaşkına çevirdi. Koyu sarı saçları ve mavi gözleriyle adeta babasının kopyası olan Shiloh, maskülen bir kıyafetle görüldü. 14 yaşındaki Zahara ise gece yeşili halter yaka elbise tercihiyle oldukça beğenildi.

Rol arkadaşı 61 yaşındaki Michelle Pfeiffer da gecede oldukça asil kadife bir elbiseyle katıldı.

İlk olarak 2014 yılında izleyiciyle buluşan Malefiz, 758 milyon dolar hasılat yaparak Disney’in karanlık masallarına yeni bir soluk getirdi. Serinin bu bölümünde ise, yıllar Maleficent ve Aurora’ya iyi davranmıştır. İlişkileri kalp kırıklıklarından, intikam öyküsüne ve sonunda sevgiye dönüşür. Ancak hala insanlar ve periler arasındaki nefret ilişkisi sürüyordur. Aurora’nın Prens Phillip ile gerçekleşecek olan evliliği, iki bölgenin birliğini sağlayacağı için Ulstead ve Moors Krallığı’nda kutlanacaktır. Beklenmedik bir karşılaşma ise yeni ittifakları doğuracaktır. Büyük Savaş içerisinde Maleficent ve Aurora ise ayrı düşeceklerdir. Böylece sadakatleri test edilecek ve gerçek bir aile olup olmadıklarını sorgulayacaklardır. Jolie’nin başrollerini Elle Fanning ve Michelle Pfeiffer ile paylaştığı serinin devam filmi Malefiz: Kötülüğün Gücü ise ülkemizde 18 Ekim’de vizyona girecek.