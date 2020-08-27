Anıl Çelik kimdir? Anıl Çelik nereli, kaç yaşında?

Anıl Çelik, 1988 doğumludur. Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Cey Cey karakteriyle hafızalara kazınan ve büyük beğeni toplayan Anıl Çelik hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Anıl Çelik nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Bay Yanlış isimli dizde rol alan ve Emre Eren karakterine hayat veren Anıl Çelik hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Anıl Çelik kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ANIL ÇELİK KİMDİR?

Anıl Çelik, 1988 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur. 2005 yılından itibaren aktif olarak oyunculuk yapmaya başlayan Anıl Çelik, ilk dizi deneyimini aynı yıl yayınlanan Beşinci Boyut ile yaşamıştır.

Arka Sokaklar, Selena, Senin Uğruna, Ölümsüz Kahramanlar, Sevgili Düşmanım, Kendi Okulumuza Doğru, Unutulmaz, Seni Bana Yazmışlar, Al Yazmalım, Salih Kuşu, Kertenkele, Şeytan Tüyü, Görümce, Çilek Kokusu, Hayat Sevince Güzel, Erkenci Kuş ve Ölü Yatırım gibi yapımlarda yer alan Anıl Çelik, son olarak Bay Yanlış dizisinde Emre karakterine hayat vermiştir.

Ödülleri:

2017 – Hey Mexico – Direklerarası Tiyatro Ödülleri – “Komedi Erkek Oyuncu”

Anıl Çelik’in rol aldığı bazı tiyatro oyunları:

Hey Mexico – 2017

Anıl Çelik’in yapımcısı olduğu sinema filmleri:

Lal Gece (2012)

Anıl Çelik’n rol aldığı diziler:

Bay Yanlış (Emre Eren, 2020)

Erkenci Kuş (Cey Cey, 2018)

Hayat Sevince Güzel (Bakkal Yaşar, 2016)

Çilek Kokusu (Erdem, 2015)

Kertenkele ((Paytak Cezmi, 2014-2015)

Salih Kuşu (2013)

Nuri ile Cafer (Nuri, 2013)

Alemin Kralı (2012)

Yamak Ahmet (2. Sezon, Emin, 2012)

Seni Bana Yazmışlar (Emre, 2011)

Al Yazmalım (Metin, 2011)

Unutulmaz (Kerem, 2009-2010)

Sevgili Düşmanım (Selim, 2008)

Kollama (2008)

Kendi Okulumuza Doğru (Murat, 2008)

Senin Uğruna (Emre, 2007)

Arka Sokaklar (Ege, 2006)

Beşinci Boyut (Ali, 2005)

Anıl Çelik’n rol aldığı sinema filmleri:

Ölü Yatırım (2019)

Görümce (Ajans Çalışanı, 2016)

Şeytan Tüyü (2015)

Anıl Çelik’n rol aldığı TV filmleri:

İstiklal: Söğütlü Hacer Ana (Hüseyin, 2007)

İstiklal: Kara Yılan (2007)

İstiklal: Gelinin Binbaşıya Ağıdı (Mehmet, 2007)