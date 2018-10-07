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Annesinden Beyaz’a O Ses Türkiye öğütleri… İşte Beyaz’ın performansı!
Annesinden Beyaz’a O Ses Türkiye öğütleri… İşte Beyaz’ın performansı!
O Ses Türkiye yarışması merakla beklenen yeni sezonu Cumartesi akşamı açtı. O Ses Türkiye'de ilk defa jüri koltuğuna oturan Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan ilk bölüme damga vurdu.
Magazin 7 Ekim 2018 - 14:11

Beyazıt Öztürk’ün kendi adını taşıyan şov programına verdiği ara sonrasında yeniden ekranlarla buluşmasını sağlayan O Ses Türkiye dün gece yayınlanan bölümüyle yeni sezonunu açtı. Acun Ilıcalı’nın jüri koltuğunda değişikliğe giderek Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk isimleriyle anlaşmasının ardından herkesin gözü Beyaz’ın performansına çevrilmişti. Jüri koltuğunda oturan Beyaz, programda yaptığı esprilerle herkesi güldürdü. Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye’de jüri olmasının annesini de çok mutlu ettiğini söyledi. Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk’ün annesini de O Ses Türkiye stüdyosuna davet etti. İşte o anlar:

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Son güncelleme: 14:45 - 07.10.2018

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