Arap milyarderden ayrılan Rihanna aşkı A$AP Rocky’de buldu

Müzik dünyasındaki başarısını kurduğu markayla moda dünyasına da taşıyan Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna, son dönemde işinin yanı sıra aşk hayatıyla gündemde.

Suudi Arabistanlı milyarder sevgilisi Hassan Jameel’le 3 yıllık ilişkisini bu yılın başlarında noktalayan 32 yaşındaki şarkıcı, aradığı aşkı tahmin edilenden çok daha yakında buldu.

ABD’nin önde gelen magazin dergilerinden People, Rihanna’nın uzun yıllardır arkadaşı olan rapçi A$AP Rocky ile aşk yaşadığını yazdı.

İddiayı çifte yakın bir kaynağa dayandıran dergi, iki şarkıcının hafta sonunu New York’ta beraber geçirdiğini ve arkadaşlarıyla yemeğe çıktıkları restoranda görüntülendiklerini aktardı.

İlişkinin tam olarak ne zaman başladığı belirtilmese de, ilk kıvılcımın yaz aylarında ortaya çıkmış olabileceği ifade ediliyor.

İlk olarak 2013’te dünya turnesinin açılışında A$AP Rocky ile birlikte çalışan Rihanna, 2018’de Paris’teki bir moda şovunda da beraber sahneye çıkmıştı.

Rihanna bu yıl Temmuz ayında da kendi markası için ünlü rapçiyle iş birliğine gittiğini duyurmuştu.

A$AP Rocky daha önce Kendall Jenner ve Daiane Sodré gibi ünlü modellerle yaşadığı ilişkilerle biliniyor.