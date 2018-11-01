Arda Turan tarafından darp edilen Berkay, özel maskeyle sahada

Arda Turan'ın bir eğlence mekanında burnunu kırdığı, ardından da silahla hastaneye gidip tehdit ettiği Berkay Şahin, kavganın ardından ilk kez maça çıktı.

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Arda Turan’ın darp ettiği ve burnunda kırıklar olan Berkay Şahin, halı saha maçında yüzüne maske takarak önlem aldı. Doktoruyla konuştuğunu belirten Berkay, “Oynamama engel bir durum yok. Karşılaşma için özel maske yaptırdım” dedi.

Yakın zaman önce talihsiz bir olay yaşayan Berkay Şahin, maç esnasında arkadaşlarını “Yüzümle para kazanıyorum, top atmayın” diye uyardı.

İZLER GEÇMEDİ

Burnundan ameliyat olan Berkay’ın yüzündeki morlukların hâlâ geçmediği görüldü. Maçta eski futbolcular Necati Ateş, Sabri Sarıoğlu, Tuncay Şanlı, Ogün Temizkanoğlu gibi isimler de yer aldı.





