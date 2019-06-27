Arda Turan tavlada Burak Yılmaz’ı yenince…

Sosyal medya hesabından bu keyifli tatile dair paylaşımlarda bulunan Arda Turan, meslektaşı Burak Yılmaz’la yaptığı tavla karşılaşmasına dair paylaşımlarıyla takipçilerini gülümsetti.

Tavlada son derece başarılı olduğunu instagram hesabından yüklediği fotoğraf ve videolarla gösteren Turan, Burak Yılmaz’ın kendisine karşı hiç şansının olmadığını söyledikten sonra onu 5-0 yendiğini yine paylaşımıyla gösterdi. Arda Turan bu fotoğrafın ardından üzerine ‘küstü’ notunu düştüğü kısa bir video paylaştı ve meslektaşı Burak Yılmaz’la olan sohbetini takipçilerine ulaştırdı.