Arda Turan’dan sağlık çalışanlarına maske

Sağlık çalışanlarımızın daha verimli ve kafası rahat çalışabilmesi adına pek çok firma maske üretimine başladı. Bazı ünlü isimler de sağlık çalışanlarına maske yardımı için kollarını sıvadı. Arda Turan yaptığı sosyal medya paylaşımı ile 10 bin maske sözünün ilk kısmını yerine getirdiğini gösterdi.

Corona virüsü salgınını önlemede izolasyonun önemi hayati önem taşıyor. Bu anlamda gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarının bu virüsü kapmamaları adına kullandıkları maskelerin temini de en önemli gündem maddelerinden…

Konunun öneminin farkında olan isimlerden Arda Turan da elini taşın altına soktu ve sağlık çalışanları için kendisine destek veren isimlerle birlikte 10 bin maske hareketini başlattı. Bu konuda çalışmaları hızlı bir şekilde sürdüren Turan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla maskelerin ilk kısmının teslimatını yaptığının müjdesini verdi.

Arda hesabından şu satırları paylaştı:

“Söz verdiğimiz 10 bin ağız ve burun korumalığı ( maske ) yardımının ilk kısmını çok şükür ki bugün gerçekleştirdik…Bu yardımı bir cümle, bir rica ile hayata geciren sevgili dostum abim Ali Bekmezci'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum… Bu projeye hic düşünmeden evet diyen;sevgili İshak Cerit ve Baho abi iyi ki varsınız…Bana dağıtıma yardıma gelen kardeşlerim Allah eksikliğinizi göstermesin… Ama asıl teşekkür bugün canlı gözlerle görme fırsatı bulduğum,rütbesi ünvanı konumu ayrılmaksızın SAĞLIK PERSONELİMİZE siz gerçek kahramanlarsınız…”