Arka Sokaklar ‘Bekçi’lerin gönlünü aldı! Bakan Soylu paylaştı…

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Arka Sokaklar'ın bir sahnesinde 'Bekçi'lerin aşağılandığı yönünde sosyal medya paylaşımlarına neden olmuş ve bu sahne üzerinden çok sayıda yorum yapılmıştı. Arka Sokaklar bu haftaki bölümünde konuyu Rıza Baba üzerinden çözdü. Bakan Soylu'dan paylaşım geldi!

Ekranların uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, geçtiğimiz hafta yayınlanan bir bölümündeki bekçi sahnesi ile dikkatleri üzerine çekmiş ve dizideki polis karakterin hal ve tavırlarıyla bekçiyi aşağıladığı yönünde çok sayıda paylaşım yapılmıştı. Dizinin senaristleri bu tepkileri göz ardı etmedi ve dizinin bu haftaki bölümünde konuyu Rıza Baba üzerinden yeniden gündeme getirdi.

BAKAN SOYLU SAHNEYİ PAYLAŞTI

Olayın taraflarını karşısına alan ve yaşananlarla ilgili bilgi alan Rıza Baba sonrasında bekçilerin görevleri ve sorumlulukları üzerine bazı ifadeler kullandı. Rıza Baba’nın bu sahnesini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından ‘Eyvallah Rıza Baba’ diyerek paylaştı.