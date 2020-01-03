Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar dizisi izleyicileri bu akşam yayın akışında diziyi göremeyince yayınlanmama sebebini merak ediyor. Peki Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yeni yılda tüm kanallar reklam anlaşmalarını yeniliyor. Bu nedenle birçok dizinin yeni bölümü bir iki hafta kadar yayınlanmıyorç Bu dizilerden biri de Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar. Arka Sokaklar yerine bu akşam Kanal D yayın akışında sine filmi yer alıyor. Peki Arka sokaklar yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler…

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yayıncı kuruluştan dizinin yeni bölümü hakkından bir açıklama yapılmadı fakat Arak Sokaklar yeni bölümünün 10 Ocak 2020 Cuma günü kaldığı yerden takipçileriyle buluşmaya devam etmesi bekleniyor.